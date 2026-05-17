Российский теннисист Даниил Медведев поделился своими мыслями о своей игре по сравнению с итальянцем Янником Синнером и испанцем Карлосом Алькарасом.

«Все равно большой разрыв в плане стабильности. Приятно, что в конкретных матчах я с ними играл в этом году три раза, и Карлоса смог обыграть. С Янником были близкие матчи, действительно близкие. Но все равно, понятное дело, они более стабильные, играют лучше в общем. Но приятно понимать, что я способен играть на таком уровне, и задача, конечно, постараться во всех других матчах показывать такой уровень, и тем самым добираться до матчей с ними», — сказал Медведев в интервью Youtube-каналу «БОЛЬШЕ!».

16 мая Медведев уступил Синнеру в полуфинальном матче турнира «мастерс» в Риме. За всю историю личных встреч теннисисты сыграли друг против друга 17 раз, из которых итальянец одержал десять побед, а россиянин — семь. В девяти матчах против Алькараса Медведев потерпел шесть поражений, а три раза одержал верх.