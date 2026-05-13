Россиянин Карен Хачанов проиграл норвежцу Касперу Рууду в четвертьфинале турнира в Риме (Италия).

Встреча продолжалась 1 час 42 минуты и завершилась поражением нашего соотечественника со счетом 1:6, 6:1, 2:6.

Хачанов за время игры на корте реализовал три брейк-пойнта из трёх, выполнил две подачи навылет и не допустил ни одной двойной ошибки. Рууду удалось выполнить четыре эйса и реализовать четыре брейк-пойнта из восьми. Он также допустил четыре двойные ошибки.

В полуфинале Рууд сыграет с победителем матча Рафаэль Ходар (Испания) — Лучиано Дардери (Италия).