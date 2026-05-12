Казахстанская теннисистка Елена Рыбакина высказалась о победе над Каролиной Плишковой из Чехии в четвертом круге турнира в Риме.

«Сегодня я показала отличную игру. Очень довольна тем, как играла. Каролина… Приятно видеть её снова на корте после череды травм. Матчи с ней всегда сложные, особенно из-за её подачи. Очень рада тому, как играла, невероятно счастлива вернуться на этот корт. Давно здесь не выступала. Большое спасибо всем, кто остался допоздна.

Обожаю Рим. Сам город и этот стадион просто великолепны. Конечно же, болельщики, здесь всегда очень приятная атмосфера, на любом корте. Всегда много людей, много детей. Это просто потрясающе. Сам город производит такое впечатление, что хочется оставаться здесь как можно дольше. Вот стараюсь сделать это в этот раз», — сказала Рыбакина в интервью на корте.

В четвертьфинале соперницей Рыбакиной стант украинка Элина Свитолина.