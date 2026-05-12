Норвежский теннисист Каспер Рууд (25‑я ракетка мира) прокомментировал победу над итальянцем Лоренцо Музетти в 1/8 финала «тысячника» в Риме.

Каспер Рууд globallookpress.com

Матч завершился в двух сетах со счётом 6:3, 6:1 в пользу норвежца. Музетти играл с первых минут с забинтованной ногой, а по ходу второго сета брал тайм‑аут.

«Лоренцо, возможно, не был на 100% готов. На днях я смотрел его матч с Серундоло, и в концовке всё было довольно плохо — Лоренцо немного хромал.

Тяжело выходить на матч, когда видишь тейп на ноге соперника. В этом и заключается жестокость тенниса: ты стараешься делать всё возможное против оппонента и воспользоваться любым преимуществом. Ты не до конца понимаешь, в каком он состоянии, и легко можешь начать слишком много думать о нём, а не о себе. Но, думаю, сегодня я с этим хорошо справился.

Первый сет получился немного нервным, но я сделал ранний брейк и сумел победить. Рад, что прошёл дальше, но также надеюсь, что Лоренцо быстро восстановится и скоро вернётся», — сказал Рууд в интервью на корте.