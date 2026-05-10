В следующей круге «тысячника» в Риме Наоми Осака сыграет против победительницы матча между Элизабеттой Коччаретто (Италия) и Игой Свентек (Польша).

Шнайдер за весь матч допустила 2 двойные ошибки и реализовала один брейк-поинт. Осака сделала 2 эйса и допустила одну двойную ошибку.

Россиянка (20-я ракетка мира) уступила представительнице Японии (16-я ракетка мира) со счетом 1:6, 2:6. Игра продолжалась 56 минут.

Российская теннисистка Диана Шнайдер проиграла японке Наоми Осаке в 3-м круге «тысячника» в Риме (Италия).

