Российская теннисистка Диана Шнайдер проиграла японке Наоми Осаке в 3-м круге «тысячника» в Риме (Италия).
Россиянка (20-я ракетка мира) уступила представительнице Японии (16-я ракетка мира) со счетом 1:6, 2:6. Игра продолжалась 56 минут.
Шнайдер за весь матч допустила 2 двойные ошибки и реализовала один брейк-поинт. Осака сделала 2 эйса и допустила одну двойную ошибку.
В следующей круге «тысячника» в Риме Наоми Осака сыграет против победительницы матча между Элизабеттой Коччаретто (Италия) и Игой Свентек (Польша).