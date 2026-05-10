Завершились два матча на теннисном турнире серии «Мастерс» в Риме.

Россиянин Карен Хачанов (15‑й в рейтинге) в напряжённой борьбе одолел голландца Ботика ван де Зандсхулпа (54‑й в рейтинге) со счётом 5:7, 6:4, 6:4.

Соперники были на корте почти два с половиной часа. За это время Хачанов 4 раза подал навылет, допустил 2 двойные ошибки и реализовал 3 брейк‑пойнта из 8 заработанных.

На счету ван де Зандсхулпа — 8 эйсов, 8 двойных ошибок и 2 реализованных брейк‑пойнта из 8 заработанных.

Следующим соперником россиянина станет хорват Дино Прижмич.

Итальянец Лоренцо Музетти (10‑й в рейтинге) был сильнее аргентинца Франсиско Серундоло (27‑й в рейтинге) со счётом 7:6 (9:7), 6:4. Матч длился 2 часа 11 минут.

Музетти один раз подал навылет, допустил 2 двойные ошибки и реализовал 3 брейк‑пойнта из 4 заработанных.

На счету Серундоло — ни одного эйса, 4 двойные ошибки и 3 реализованных брейк‑пойнта из 10 заработанных.

Дальше Музетти сразится с норвежцем Каспером Руудом.