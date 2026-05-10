Казахстанская теннисистка Елена Рыбакина выиграла у Александры Эалы из Филиппин в третьем круге турнира в Риме (Италия).

Елена Рыбакина globallookpress.com

Встреча продолжалась 1 час 32 минуты и завершилась со счетом 6:4, 6:3 в пользу второй ракетки мира.

Рыбакина шесть раз подала навылет, не допустила ни одной двойной ошибки и реализовала три брейк-пойнта из шести заработанных. На счету Эалы один эйс, пять двойных ошибок и один реализованный брейк-пойнт из одного заработанного.

В следующем круге Рыбакина сыграет с сильнейшей в паре Лаура Зигемунд (Германия) — Каролина Плишкова (Чехия).