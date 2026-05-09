Итальянский теннисист Янник Синнер одолел австрийца Себастьяна Офнера во втором круге «Мастерса» в Риме.

Итальянец (1-я ракетка мира) одержал победу над представителем Австрии (82-я ракетка мира) со счетом 6:3, 6:4. Игра продолжалась 1 час 40 минут.

За весь матч Синнер сделал 3 эйса и допустил одну двойную ошибку. Офнер не смог реализовать ни одного брейк-поинта и сделал 6 эйсов.

В следующем круге «Мастерса» в Риме Синнер сыграет против победителя матча Алексей Попырин (Австралия) — Якуб Меншик (Чехия).