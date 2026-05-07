Немецкий теннисист Александр Зверев (сейчас 3-я ракетка мира) считает, что сейчас в мировом туре нет никого сильнее итальянца Янника Синнера.

29-летний Зверев за свою карьеру победил в 29 турнирах серии АТР, но ни разу не выигрывал турниры «Большого шлема».

«Сезон пока складывается хорошо — результаты говорят сами за себя, хотя я постоянно проигрываю одному и тому же человеку. Но, если честно, сейчас все проигрывают этому человеку. На данный момент Янник на две головы выше остальных игроков, он показывает фантастический теннис, и это нужно признать — он заслуживает всей похвалы.

Я все еще разочарован тем, как провел финал в Мадриде. Думаю, мог выступить лучше и навязать ему более серьезную борьбу, но в тот день не получилось.

Мне очень повезло, что с самого начала карьеры на этом турнире я играл против лучших теннисистов мира и сразу против разных поколений. В свое время я встречался с Роджером, Рафой и Новаком, а теперь у меня есть возможность играть против Карлоса и Янника.

В этом смысле мне действительно повезло… хотя, если честно, иногда хотелось бы встречаться с ними пореже на поздних стадиях крупных турниров (смеется).

Но каждый матч против Большой тройки это привилегия. Здесь, в Риме, я выиграл свой первый "Мастерс", победив Новака в финале — это я никогда не забуду», — сказал Зверев в интервью «Спортс».