Итальянский теннисист Янник Синнер ответил на вопрос о возможном бойкоте турниров «Большого шлема» из-за низких призовых.

«Речь больше об уважении. Мы отдаем гораздо больше, чем получаем взамен. И это касается не только топ-игроков, а всех нас. Это неприятно, что спустя год мы даже близко не подошли к решению того, что хотели бы иметь. Речь не только о деньгах. Самое главное — это уважение, а мы его просто не чувствуем», — заявил Синнер на пресс-конференции.

Напомним, что Синнер в настоящий момент является первым номером мирового рейтинга теннисистов-профессионалов.