Российская теннисистка Анна Калинская выиграла у Катерины Синяковой из Чехии во втором круге турнира в Риме (Италия).

Анна Калинская globallookpress.com

Встреча продолжалась 3 часа 31 минуту и завершилась со счетом 4:6, 7:6 (7:4), 7:5 в пользу нашей соотечественницы.

Калинская выполнила одну подачу навылет, допустив при этом девять двойных ошибок, а также смогла реализовать 6 из 16 брейк-пойнтов. Синякова сделала в игре два эйса, допустила шесть двойных ошибок и реализовала 6 из 16 брейк-пойнтов.

Далее Калинская сыграет с победительницей матча Белинда Бенчич (Швейцария) — Бьянка Андрееску (Канада).