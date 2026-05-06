Россиянка Оксана Селехметьева (84‑я ракетка мира) не смогла преодолеть первый круг «тысячника» в итальянском Риме.

Её обидчицей стала швейцарка Ребека Масарова, победившая в трёх сетах со счётом 7:5, 5:7, 6:1.

Соперницы были на корте почти два с половиной часа. За это время Селехметьева не сделала в игре ни одного эйса, допустила 11 двойных ошибок и реализовала 4 брейк‑пойнта из 10.

У Масаровой — 4 подачи навылет, 4 двойные ошибки и 6 реализованных брейк‑пойнтов из 10.

Дальше Масарова сыграет с канадкой Лейлой Фернандес.