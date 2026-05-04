Немецкий теннисист Александр Зверев выделил ключевое качество Янника Синнера, которое помогло ему стать первой ракеткой мира.

«Он очень стабилен. У Синнера нет спадов, он никогда не сдает позиции. Именно поэтому он сейчас на вершине рейтинга. Для меня особенно впечатляюще, что он может поддерживать этот высокий уровень постоянно», — цитирует Punto de Break Зверева.

3 мая Зверев проиграл Синнеру в финале мадридского «мастерса» со счетом 1:6, 2:6. Это поражение стало для немецкого теннисиста девятым подряд против итальянца.