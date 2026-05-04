Даниил Медведев улучшил своё положение в обновлённом рейтинге ATP, поднявшись на одну строчку. Сейчас российский теннисист занимает девятое место и остаётся первой ракеткой страны.

Андрей Рублёв, напротив, потерял сразу две позиции и опустился на 14-е место. Карен Хачанов сумел прибавить одну строчку и теперь идёт следом — на 15-й позиции.

Лидером мирового рейтинга остаётся итальянец Янник Синнер. В первую пятёрку также входят Карлос Алькарас, Александр Зверев, Новак Джокович и Феликс Оже-Альяссим. Далее в списке располагаются Бен Шелтон, Тэйлор Фриц и Алекс де Минаур.