Немецкий теннисист Александр Зверев высказался о победе над итальянцем Флавио Коболли в четвертьфинале турнира в Мадриде (Испания).

«Никакой мести.  Я люблю Флавио.  Он один из моих любимых парней в туре.  У меня с ним отличные отношения, и отличные отношения с его отцом.  Это спорт… В нём всё может меняться очень быстро.  В Мюнхене он сыграл потрясающий матч, а я сыграл не очень хорошо.  Сегодня, возможно, было наоборот», — приводит слова Зверева пресс-служба ATP.

В полуфинале соперником Зверева будет Александер Блокс из Бельгии.