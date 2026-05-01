Немецкий теннисист Александр Зверев высказался о победе над итальянцем Флавио Коболли в четвертьфинале турнира в Мадриде (Испания).

«Никакой мести. Я люблю Флавио. Он один из моих любимых парней в туре. У меня с ним отличные отношения, и отличные отношения с его отцом. Это спорт… В нём всё может меняться очень быстро. В Мюнхене он сыграл потрясающий матч, а я сыграл не очень хорошо. Сегодня, возможно, было наоборот», — приводит слова Зверева пресс-служба ATP.

В полуфинале соперником Зверева будет Александер Блокс из Бельгии.