Мирра Андреева высказался по поводу предстоящего финала на турнире в Мадриде. Российская теннисистка не считает себя фаворитом.

Мирра Андреева globallookpress.com

В финале соревнований в испанской столице Андреева сыграет с украинкой Мартой Костюк.

«Нет, я не считаю себя фаворитом, потому что любой игрок, который дошел до финала, — очень сложный соперник. Я научилась не обращать внимания на рейтинг и фамилию. Я просто выйду на корт и буду делать то, что должна, следуя плану, который мы составили с Кончитой. Это единственное, что я могу контролировать.

Я не могу контролировать результат. В финале я просто постараюсь сделать все, что в моих силах, а дальше — посмотрим, что получится», — цитирует Андрееву Ubitennis.

Финальный матч между Андреевой и Костюк пройдет в Мадриде 2 мая.