Греческий теннисист, занимающий 80-е место в мировом рейтинге, Стефанос Циципас, поделился своими мыслями после поражения в четвертьфинале турнира «Мастерс» в Мадриде. Его соперником стал норвежец Каспер Рууд, который выиграл поединок со счетом 6:7 (4:7), 7:6 (7:2), 7:6 (7:3).

Стефанос Циципас globallookpress.com

«Вчера на корте я вернулся к своей игре, и поэтому этот результат вызывает у меня сильные эмоции. Но иногда такие поражения необходимы, чтобы по-настоящему почувствовать себя живым. Хочу поздравить Каспера с победой — он стал чемпионом, и я желаю ему успеха в защите этого титула. Теперь мой путь продолжается в Риме», — написал Циципас в социальных сетях.

В полуфинале турнира в Мадриде Каспер Рууд встретится с бельгийским теннисистом Александром Блоком.