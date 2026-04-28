Немецкая теннисистка Лаура Зигемунд и ее российская напарница Вера Звонарева вышли в полуфинал турнира WTA-1000 в Мадриде, обыграв индонезийский дуэт Алдила Сутджиади и Джаниче Чен.

Матч длился 2 часа 12 минут. Поединок завершился со счетом 5:7, 7:5, 1:0 (10:8) в пользу Зигемунд и Звонарёвой.

В игре Зигемунд и Звонарнва сделали один эйс, допустили две двойные ошибки и реализовали 3 брейк-пойнта из 15. Сутджиади и Чен подали навылет четыре раза, допустили три двойные ошибки и успешно реализовали 3 брейк-пойнта из 10.

В следующем раунде Зигемунд и Звонарёва встретятся с победительницами матча между Миррой Андреевой и Дианой Шнайдер с одной стороны и Эллен Перес и Деми Схурс с другой.