Восьмая ракетка мира Мирра Андреева стала полуфиналисткой турнира WTA-1000 в Мадриде.

Мирра Андреева globallookpress.com

Россиянка в двух сетах обыграла канадку Лейлу Фернандес со счетом 7:6, 6:3.

Встреча продлилась 1 час 48 минут. По ходу матча Фернандес не сделала ни одного эйса, допустила пять двойных ошибок, а также реализовала 3 брейк-пойнта из 15. Андреева подала навылет один раз, столько же — ошиблась на подаче и сумела реализовать 4 брейк-пойнта из 11.

В следующем раунде «Мастерс» Андреева встретится с победительницей матча между белоруской Ариной Соболенко и американкой Хейли Баптист.