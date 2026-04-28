Российская теннисистка Мирра Андреева высказалась о победе над Лейлой Фернандес из Канады в четвертьфинале турнира в Мадриде (Испания).

«Каждый раз, когда я играю в Мадриде, моя главная цель — быть тут и отметить свой день.  Для меня день рождения не был бы идеальным, если бы я сегодня проиграла.  Не хотелось бы, чтобы так произошло.  Пыталась выложиться на полную, чтобы быть сегодня в хорошем настроении.  Очень счастлива!

Подарок?  Недавно мне захотелось хорошую пару туфель на высоком каблуке.  Может, возраст берёт своё, но я присматривалась к ним в разных магазинах.  Нужно посоветоваться с семьёй, и потом посмотрим», — сказала Андреева в интервью на корте после матча.