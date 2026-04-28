Российская теннисистка Мирра Андреева высказалась о победе над Лейлой Фернандес из Канады в четвертьфинале турнира в Мадриде (Испания).

«Каждый раз, когда я играю в Мадриде, моя главная цель — быть тут и отметить свой день. Для меня день рождения не был бы идеальным, если бы я сегодня проиграла. Не хотелось бы, чтобы так произошло. Пыталась выложиться на полную, чтобы быть сегодня в хорошем настроении. Очень счастлива!

Подарок? Недавно мне захотелось хорошую пару туфель на высоком каблуке. Может, возраст берёт своё, но я присматривалась к ним в разных магазинах. Нужно посоветоваться с семьёй, и потом посмотрим», — сказала Андреева в интервью на корте после матча.