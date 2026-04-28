Иржи Легечка, чешский теннисист и 14-я ракетка мира, одержал победу над Лоренцо Музетти, итальянцем, занимающим девятую строчку в рейтинге АТР.

В матче 1/8 финала грунтового турнира «Мастерс» в Мадриде (Испания) Легечка одержал верх со счетом 6:3, 6:3. Игра продолжалась 1 час 14 минут.

Чешский спортсмен сделал одну подачу навылет, не допустил ни одной двойной ошибки и использовал три из четырёх брейк-пойнтов. Музетти также не допустил двойных ошибок, выполнил два эйса, но не смог реализовать четыре брейк-пойнта.

В следующем раунде Иржи Легечка встретится с Артюром Фисом из Франции, который ранее обыграл Томаса Мартина Этчеверри.