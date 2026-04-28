Российская теннисистка Мирра Андреева установила новый рекорд, став второй самой молодой полуфиналисткой турнира в Мадриде. Об этом сообщает Opta.

В матче 1/4 финала 18-летняя Андреева, которой на тот момент исполнилось 364 дня, одержала победу над канадкой Лейлой Фернандес со счетом 7:5, 6:3.

Предыдущий рекорд турнира принадлежал датской теннисистке Каролине Возняцки. В 2009 году она вышла в полуфинал, когда ей было 18 лет и 309 дней.

Теперь Андреева готовится к полуфиналу, где её соперницей станет победительница матча между Ариной Соболенко (Белоруссия) и Хейли Батист (США).