Арина Соболенко, четырехкратная чемпионка турниров «Большого шлема» и первая ракетка мира, поделилась своими впечатлениями после победы в 1/8 финала турнира WTA-1000.

Соболенко одержала верх над японской теннисисткой Наоми Осакой. Матч завершился со счетом 6:7 (1:7), 6:3, 6:2 в пользу белоруски.

«Был невероятный уровень игры, она сыграла просто потрясающе. Мне кажется, что в третьем сете мне просто немного повезло в паре розыгрышей, поэтому всё закончилось так быстро, но в целом это была действительно невероятная борьба», — сказала Соболенко в интервью на корте после матча.

В полуфинале турнира в Мадриде Соболенко встретится с американской теннисисткой Хейли Баптист.