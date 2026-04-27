30-летний российский теннисист Даниил Медведев, занимающий 10-е место в мировом рейтинге, успешно преодолел стадию третьего круга грунтового турнира серии «Мастерс», который проходит в Мадриде, Испания.

В напряженной встрече он обыграл 19-летнего норвежского спортсмена Николая Будкова Кьера, занимающего 140-ю позицию в мировом рейтинге, со счетом 6:3, 6:2. Продолжительность матча составила всего 1 час 10 минут.

За это время Медведев продемонстрировал высокую эффективность в подаче, дважды отправив мяч навылет, и допустил две двойные ошибки. Кроме того, он успешно реализовал шесть из восьми своих брейк-пойнтов. В то же время Кьер не смог показать столь же высокий уровень игры: он не подал ни одного эйса, допустил одну двойную ошибку и реализовал только два из четырёх своих брейк-пойнтов.

В следующем раунде турнира Медведев встретится с победителем матча между Адольфо Даниэлем Вальехо из Парагвая и Флавио Коболли из Италии.