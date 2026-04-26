Российский теннисист Даниил Медведев высказался по поводу своей игры в матче второго круга «Мастерса» в Мадриде с венгром Фабианом Марожаном. Уроженец Москвы одолел соперника со счетом 6:2, 6:7 (3:7), 6:4.

«Могу оценить свою игру на четвёрку. Потому что, в принципе, если не брать, опять же, этот момент во втором сете, где всё вместе было, то есть, ну, в каком-то смысле это было на двойку. А весь остальной матч — на пятёрку. Ну, поэтому в сумме, наверное, даже четыре с половиной, потому что матч всё равно выиграл.

Соперник очень тяжёлый, смог как бы дожать, вернуться. С другой стороны, конечно, хотелось бы, чтобы вот этого провала во втором сейте не было», — сказал Медведев «Чемпионату».

Следующим соперником Медведева в испанской столице станет представитель Норвегии Николай Будков Кьер.