Восьмая ракетка мира Мирра Андреева вышла в следующий круг турнира WTA-1000 в Мадриде.

Россиянка в двух сетах обыграла Далму Галфи из Венгрии со счетом 6:3, 6:2.

Встреча продлилась 1 час 29 минут. По ходу матча Андреева сделала один раз, единожды ошиблась на подаче и смогла реализовать 5 брейк-пойнтов из 12. Галфи ни разу не подала навылет, допустила две двойные ошибки, а также реализовала два брейк-пойнта из четырех.

В четвертом круге Мирра Андреева сыграет с еще одной представительницей Венгрии Анной Бондарь.