Российский теннисист Даниил Медведев выиграл у венгра Фабиана Марожана во втором круге турнира в Мадриде (Испания).

Встреча продолжалась 2 часа 8 минут и завершилась со счетом 6:2, 6:7 (3:7), 6:4 в пользу десятой ракетки мира.

Медведев три раза подал навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал три брейк-пойнта из шести заработанных. На счету Марожана три эйса, одна двойная ошибка и один реализованный брейк-пойнт из трёх заработанных.

Следующим соперником Медведева будет Николай Будков Кьер из Норвегии.