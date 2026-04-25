Белорусская теннисистка Арина Соболенко оказалась сильнее Жаклин Кристиан из Румынии в матче третьего круга «Мастерса» в Мадриде (Испания).

Арина Соболенко globallookpress.com

Встреча продолжалась 1 час 25 минут и завершилась со счетом 6:1, 6:4 в пользу первой ракетки мира.

Соболенко выполнила четыре подачи навылет, допустив при этом две двойных ошибки, а также смогла реализовать три брейк-пойнта из семи. Кристиан сделала в игре пять эйсов, допустила две двойных ошибки и не реализовала ни одно из четырёх заработанных брейк-пойнтов.

В следующем круге Соболенко сыграет с сильнейшей в паре Наоми Осака (Япония) — Ангелина Калинина (Украина).