Первая ракетка мира итальянец Янник Синнер прокомментировал решение второго номера рейтинга Карлоса Алькараса из Испании пропустить «Ролан Гаррос».

«Это тяжело, очень тяжело. Такой тип травм лечится медленно. Это печально для тенниса. Карлос — действующий чемпион, я — соперник. Всегда хочется играть с сильнейшими в мире, и он, определённо, таковым является. Грустная новость. Желаю ему восстановиться как можно быстрее и, надеюсь, быть готовым в Уимблдону», — сказал Синнер в интервью на корте после матча с Бонзи.

Алькарас является победителем последних двух розыгрышей «Ролан Гарроса».