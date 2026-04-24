Вторая ракетка мира из Казахстана Елена Рыбакина одержала победу над румынской теннисисткой Еленой-Габриэлой Русе во втором круге грунтового турнира WTA-1000 в Мадриде (Испания). Игра завершилась со счетом 4:6, 6:3, 7:5.

Елена Рыбакина globallookpress.com

Матч продолжался 2 часа 27 минут. Рыбакина совершила три двойные ошибки, выиграла два эйса и реализовала шесть брейк-пойнтов из восьми. Русе, в свою очередь, не смогла реализовать пять из девяти брейк-пойнтов, допустила два эйса и пять двойных ошибок.

В следующем раунде соревнований Рыбакина встретится с китайской теннисисткой Чжэн Циньвэнь, которая ранее обыграла американку Софию Кенин.