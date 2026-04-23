Российская теннисистка Диана Шнайдер, занимающая 19-е место в мировом рейтинге, успешно вышла в третий круг турнира WTA-1000 в Мадриде.

В своем стартовом матче она обыграла испанку Джессику Бузас Манейро, которая находится на 50-й позиции, со счётом 3:6, 7:5, 6:1. Встреча продолжалась 2 часа и 3 минуты.

За это время Шнайдер выполнила две подачи навылет, совершила пять двойных ошибок и реализовала 8 из 14 брейк-пойнтов. Ее соперница, Бузас Манейро, сделала один эйс, допустила одну двойную ошибку и успешно реализовала 6 из 12 брейк-пойнтов.

В следующем раунде турнира в Мадриде Диана Шнайдер встретится с швейцарской теннисисткой Белиндой Бенчич.