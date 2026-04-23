Первая ракетка России Мирра Андреева высказалась по поводу выхода в третий круг турнира в Мадриде.

Ранее россиянка в двух партиях одолела венгерку Панну Удварди (7:5, 6:2).

«Условия были другими. Впервые в этом году играла на этом стадионе — здесь, на этом корте, я даже не тренировалась. Так что да, погода была интересная, повсюду летал пух, мяч летал в разные стороны, я не очень хорошо контролировала, что делаю на корте.

Очень рада, что мне удалось выиграть первый сет, справиться со всем этим. И вообще довольна, что получилось выиграть в двух сетах», — сказала Андреева после матча.

В третьем круге Андреева сразится с венгеркой Далмой Галфи.