Российская теннисистка Мирра Андреева одержала победу над Панной Удварди во 2-м круге турнира WTA-1000 в Мадриде (Испания).

Россиянка (8-я ракетка мира) обыграла представительницу Венгрии (78-я ракетка мира) со счетом — 7:5, 6:2. Игра продолжалась 1 час 24 минуты.

За весь матч Андреева сделала 2 эйса и реализовала 3 брейк-поинта из 4-х. Удварди не допустила ни одной двойной ошибки и не совершила ни одного брейк-поинта.

В следующем круге турнира в Мадриде Мирра Андреева сыграет против Далмы Галфи из Венгрии (117-я ракетка мира).