Болгарский теннисист Григор Димитров проиграл Адольфо Даниэлю Вальехо из Парагвая в матче первого круга турнира в Мадриде.

Встреча продолжалась 1 час 35 минут и завершилась поражением болгарина с результатом 4:6, 4:6.

Димитров один раз подал навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал один брейк-пойнт из шести заработанных. На счету Вальехо три эйса, одна двойная ошибка и три реализованных брейк-пойнта из пяти.

Во втором круге мадридского «Мастерса» Вальехо сразится с Лёнером Тьеном из США.