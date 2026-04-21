Испанская теннисистка Джессика Бузас Манейро, занимающая 50-е место в мировом рейтинге, успешно прошла в следующий раунд турнира WTA-1000, который проходит в Мадриде.

В стартовом матче она одержала победу над бразильской спортсменкой Беатрис Хаддад-Майей, которая занимает 69-ю строчку в рейтинге, со счетом 6:1, 6:1. Игра продлилась всего 1 час 13 минут.

За это время Бузас Манейро выполнила один эйс, допустила одну двойную ошибку и реализовала четыре из семи брейк-пойнтов, которые ей удалось заработать. Хаддад-Майя, напротив, не подала ни одного эйса, совершила шесть двойных ошибок и не смогла реализовать ни одного из двух брейк-пойнтов.

Во втором круге турнира в Мадриде Бузас Манейро встретится с российской теннисисткой Дианой Шнайдер, которая занимает 19-е место в рейтинге.