Бывший тренер российского теннисиста Даниила Медведева будет теперь сотрудничать с Хубертом Хуркачем, сообщает TVP Sport.

Речь идёт о французском специалисте Жиле Сервара. Его заметили в компании польского игрока, занимающего сейчас 63‑е место в рейтинге ATP, на тренировке перед «тысячником» в Мадриде.

В первом круге «Мастерса» в столице Испании Хуркачу предстоит встреча с квалифаером. Также в его тренерском штабе замечен и легендарный Иван Лендл, который работает в качестве консультанта.

45‑летний Сервара работал с Медведевым с 2017 по 2025 год. Прежним тренером Хуркача был Николас Массу.