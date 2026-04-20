Россиянка Анна Блинкова находится в шаге от выхода в основную сетку турнира серии WTA‑1000 в Мадриде.

В полуфинале квалификации 27‑летняя теннисистка переиграла Нурию Бранкаччио со счётом 6:7 (3:7), 7:5, 6:4.

Соперницы были на корте чуть более двух с половиной часов. За это время Блинкова 3 раза подала навылет, допустила 6 двойных ошибок и реализовала 5 брейк‑пойнтов из 8.

У её соперницы — 6 эйсов, 4 двойные ошибки и 3 реализованных брейк‑пойнта из 9.

Теперь в финале квалификации «Мастерса» Блинковой будет противостоять американка Эльвина Калиева.