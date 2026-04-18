Полька Ига Свентек отреагировала на поражение от россиянки Мирры Андреевой в четвертьфинале турнира в Штутгарте (Германия).

Россиянка смогла победить Свентек со счетом 3:6, 6:4, 6:3.

«Думаю, этот матч большую часть времени доставлял мне удовольствие. Ладно, под конец третьего сета уже не совсем, но в основном да. Это позитивная новость, потому что в последнее время далеко не каждый матч вызывал у меня подобные чувства. Я просто хочу наслаждаться игрой, верить в то, что делаю», — цитирует Свентек Sport.pl.

В полуфинале турнира в Штутгарте Андреева встретится с представительницей Казахстана Еленой Рыбакиной.