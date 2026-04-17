Немец Александр Зверев (третий номер мирового рейтинга) пробился в полуфинал домашнего «пятисотника» в Мюнхене.

В четвертьфинальной встрече он в трёх сетах переиграл аргентинца Франсиско Серундоло (19‑й номер рейтинга) со счётом 5:7, 6:0, 6:2.

Соперники были на корте 2 часа 15 минут. За это время Зверев трижды подал навылет, реализовал 7 заработанных брейк‑пойнтов из 12 и допустил 3 двойные ошибки. Аргентинец выполнил один эйс, реализовал 3 брейк‑пойнта из 3 и допустил 4 двойные ошибки.

В полуфинале Зверев сразится с итальянцем Флавио Коболли.