Девятая ракетка мира Мирра Андреева вышла в полуфинал турнира WTA-500 в Штутгарте.

Россиянка в трех сетах обыграл польку Игу Свентек со счетом 3:6, 6:4, 6:3.

Встреча теннисисток продлилась 2 часа и 36 минут. В её рамках россиянка четыре раза подала навылет, допустила пять двойных ошибок и реализовала 6 брейк-пойнтов из 11 заработанных. На счету польки один эйс, три двойные ошибки и 5 реализованных брейк-пойнтов из 14.

За выход в финал соревнований в Штутгарте Мирра сразится с победительницей матча Елена Рыбакина из Казахстана и Лейлой Фернандес из Канады.