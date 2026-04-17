Сербский теннисист Новак Джокович может пропустить турнир серии «Мастерс» в Мадриде из-за проблем со здоровьем.

«Надеюсь, что смогу сыграть. Есть определённые физические трудности, поэтому пока не уверен в своем участии, но постараюсь восстановиться», — приводит слова спортсмена Sportklub.rs.

В последний раз Джокович выходил на корт в марте на турнире в Индиан-Уэллс, где в четвёртом круге уступил британцу Джеку Дрейперу — 6:4, 4:6, 6:7 (5:7). В настоящий момент серб занимает четвёртую строчку рейтинга ATP.

Турнир в Мадриде пройдёт с 22 апреля по 3 мая 2026 года.