Тринадцатая ракетка мира Екатерина Александрова завершила выступление на стадии второго круга турнира WTA-500 в Штутгарте.

Россиянка в двух сетах уступила Линде Носковой из Чехии со счетом 1:6, 1:6.

Встреча продлилась 59 минут. За время матча Александрова выполнила шесть подач навылет, допустив при этом шесть двойных ошибок, а также не смогла реализовать ни одного брейк-пойнта из шести. Носкова сделала в игре девять эйсов, допустила пять двойных ошибок и реализовала пять из восьми брейк-пойнтов за матч.

В четвертьфинале турнира Носкова сразится с украинкой Элиной Свитолиной.