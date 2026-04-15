Российская теннисистка Мирра Андреева выиграла у латвийки Елены Остапенко в первом круге турнира в Штутгарте (Германия).

Встреча продолжалась 2 часа 24 минуты и завершилась со счетом 5:7, 6:2, 6:4 в пользу девятой ракетки мира.

Остапенко выполнила четыре подачи навылет, допустив при этом шесть двойных ошибок, а также смогла реализовать 5 из 12 брейк-пойнтов. Андреева сделала в игре 11 эйсов, допустила 10 двойных ошибок и реализовала семь брейк-пойнтов из девяти в матче.

Во втором круге соперницей Андреевой станет Алисия Паркс из США.