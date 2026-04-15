Украинская теннисистка Марта Костюк выиграла у Кэти Макнелли из США в матче второго круга турнира в Руане (Франция).

Встреча продолжалась 1 час 55 минут и завершилась со счетом 2:6, 6:2, 6:1 в пользу украинки.

Костюк выполнила три подачи навылет, допустив при этом две двойные ошибки, а также смогла реализовать 6 из 12 брейк-пойнтов. Макнелли не сделала в игре ни одного эйса, допустила три двойные ошибки и реализовала три брейк-пойнта из девяти.

В следующем круге Костюк сыграет против американки Энн Ли.