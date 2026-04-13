Американец Бен Шелтон, занимающий шестое место в мировом рейтинге, одержал победу над соотечественником Эмилио Навой в первом круге турнира в Мюнхене с результатом 7:6 (7:4), 3:6, 6:3.
Матч длился 2 часа 8 минут. Бен Шелтон выполнил 14 эйсов, совершил 6 двойных ошибок и успешно реализовал 2 брейк-пойнта из 6 попыток. Его соперник, Эмилио Нава, отметился 4 эйсами, 2 двойными ошибками и 2 успешными брейк-пойнтами из 5 попыток.
В следующем круге Бен Шелтон встретится с победителем матча между Александром Блоксом (Бельгия) и Янником Ханфманном (Германия).