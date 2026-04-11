Российская теннисистка Мирра Андреева высказалась о победе над Еленой Габриэлой Рузе в полуфинале турнира в Линце (Австрия).

«Я очень счастлива, что победила. Габи — серьезный соперник. Наш матч на Australian Open складывался так же тяжело, она играет очень агрессивно, глубоко. На определенном этапе я поймала себя на мысли, что жалуюсь на то, как она хорошо играет. Я не могла это контролировать. Я должна была попытаться что‑то изменить в своей игре, наверное, это было поворотным моментом в матче.

Я была в Австрии, играла на многих юниорских турнирах здесь. Хотела вернуться сюда, потому что в детстве была самой юной участницей, никто от меня ничего не ждал. Счастлива снова сыграть в финале турнира в Австрии», — сказала Андреева на корте после матча.

В финале Андреева сыграет против бывшей россиянки Анастасии Потаповой за титул.