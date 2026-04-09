Итальянский теннисист Янник Синнер высказался о победе над Томашем Махачем из Чехии в 1/8 финала турнира в Монте-Карло.

«Думаю, могу быть доволен.  Не всегда всё складывается одинаково, пришлось побороться.  Надеюсь, к завтрашнему дню я смогу как следует восстановиться.  Стараюсь выкладываться на максимум в каждом матче.  Сегодня самым важным было стараться и пройти дальше.  Завтра, надеюсь, смогу показать хороший теннис.  Я просто стараюсь выступать наилучшим образом, и сегодняшний день стал позитивным моментом.

Перед сегодняшним матчем я чувствовал себя прекрасно.  Во втором сете немного пришлось побороться, чтобы найти нужную энергию, но так бывает.  Я старался преодолеть себя и в итоге справился.  Даже когда ты чувствуешь себя не лучшим образом, пытаешься найти выход, как это было сегодня.  Я доволен.  Приоритет — восстановление», — приводит слова Синнера официальный сайт ATP.

В следующем раунде турнира Янник Синнер встретится с канадским теннисистом Феликсом Оже-Альяссимом.