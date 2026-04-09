Казахстанский теннисист Александр Бублик победил Иржи Легечку из Чехии в матче 1/8 финала турнира в Монте-Карло.

Встреча продолжалась 1 час 15 минут и завершилась с результатом 6:2, 7:5 в пользу представителя Казахстана.

Легечка сделал семь эйсов, не допустил ни одной двойной ошибки и не заработал ни одного брейк-пойнта. Бублик подал навылет пять раз, сделал одну двойную ошибку и смог реализовать три брейк-пойнта из семи заработанных.

В следующем круге Бублик сыграет либо с Карлосом Алькарасом, либо с Томасом Мартином Этчеверри (Аргентина).