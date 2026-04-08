Румынская теннисистка Елена-Габриэла Русе одержала победу над украинкой Даяной Ястремской в матче второго круга турнира в Линце с результатом 4:6, 6:4, 6:4.

Игра продолжалась 2 часа 29 минут. 28-летняя Русе, занимающая 87-е место в мировом рейтинге, выполнила 3 эйса, допустила 7 двойных ошибок и реализовала 5 брейк-поинтов из 8. Ее 25-летняя соперница, находящаяся на 49-й строчке мирового рейтинга, отметилась 3 эйсами, 8 двойными ошибками и 4 успешными брейк-поинтами из 14.

В следующем раунде Русе сыграет с победительницей матча между Еленой Остапенко из Латвии (4-й номер посева) и Александрой Эала из Филиппин.