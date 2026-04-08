Российский теннисист Андрей Рублёв прокомментировал поражение от бельгийца Зизу Бергса во втором круге турнира в Монте-Карло.

«Да физически я себя хорошо чувствую, поэтому ничего не беспокоит, самое главное.

Что произошло? Да не знаю, что сказать. Он хорошо отыграл, я — плохо, все. Даже не знаю, что сказать, потому что я очень плохо отыграл. Ничего не делал, не атаковал, не бегал, от слова совсем», — сказал Рублёв в интервью «Больше!».

В следующем круге Зизу Бергсу предстоит сыграть против представителя Германии Александра Зверева.